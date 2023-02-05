新北市客家文化園區今舉行「天穿日－攜手補天愛地球」，將環境永續發展結合活動，辦理祭天儀式、創意補天、天穿任務、植感手作體驗、市集活動及音樂會等，並打造生態浮島，增加園內水生生物棲息空間。（新北市客家局提供）

新北市客家文化園區今舉行「天穿日－攜手補天愛地球」，將環境永續發展結合活動，辦理祭天儀式、創意補天、天穿任務、植感手作體驗、市集活動及音樂會等，並打造生態浮島，增加園內水生生物棲息空間，讓城市中無落腳處的生物可以到此生養，增加生物多樣性。

客家局表示，天穿日是台灣客家文化的重要節慶之一，透過創新活動連結傳統禮俗，讓不同族群皆能來到客家文化園區體驗和認識客家文化與天穿日節慶意涵，祈求上蒼和女媧娘娘能保佑大眾，今年也融入永續環境概念，希望攜手補天愛地球，推廣環保概念。

客家文化園區今以「客家八音」的奏樂開場，辦理祭天儀式，祭祀現場擺有糖塔、纏花等客家傳統禮俗和技藝物品，客家局長林素琴、三峽區長施玉祥、新北市議員及新北市客屬社團理事長也為全國祈福祝壽，現場也邀請明志科技大學親善團與網紅芮兒、蕾蕾擔任青年禮生，象徵世代傳承交替。

現場還有創意手作DIY、天穿任務、市集活動及天穿音樂會，市府也提供「創意盆花」、「苔球植物」、「生態流體畫」、「五色湯圓」等4項DIY給民眾報名體驗，並結合天穿典故與客家文化知識，推出「小泥人大作戰-天穿任務」，另響應元宵節，音樂會也規畫猜燈謎活動，邀請請新生代歌手林冠群、客家藝文團體和咖哩玩劇團表演。

林素琴表示，三峽客家文化園區已通過環境教育設施場所認證，未來課程將以環境教育設計，讓民眾透過導覽認識豐富生態，今年的天穿日除了延續客家禮俗，也結合環境教育及SDGs永續發展指標，打造一座生態浮島，兼具淨化水質、美化景觀和提供生態棲地的功效，讓更多生物到園區棲息。