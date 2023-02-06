桃園永豐雲豹5日靠著超級球星霍華德(Dwight Howard)幫助下，擊敗台中太陽終止10連敗，拿下暌違78天的勝利，也讓外界一掃魔獸受傷疑慮，而幕後功臣就是宸諾健康集團悉心照顧。

雲豹球團今年與宸諾合作，提供全隊最完善的醫療照顧，去年11月魔獸來臺後，因在場上奮戰造成腿部不適情況，立即在宸諾安排下協調長庚醫院進行各項精密檢查及醫療照顧，給予最佳照護，讓他能以最快速度回到場上。

不僅如此，雲豹禁區門神戴維斯(Deyonta Davis)去年12月份練球時，不慎扭傷腳踝，也是在宸諾幫助下，第一時間進行各項醫療協助，讓這名T1聯盟的阻攻王能夠迅速恢復健康，繼續捍衛球隊禁區。

宸諾整合菁英醫療資源，致力於預防醫學，並提供專業醫療服務及健康管理，且在霍華德抵台後，就給予全方位協助，成為魔獸與雲豹球隊最信任夥伴，未來也將持續提供球團最完善的醫療照顧，讓球員能無後顧之憂的演出最佳球技。