傳奇自行研發項目方面，2022年11月推出授權新作韓系次世代風格的中世紀奇幻冒險MMORPG新作手遊《Honor of Heirs》全球版，目前皆穩定營運中，也持續強化玩家遊玩體驗及互動，並積極推出各項遊戲更新及活動。研發團隊亦將持續多方接收使用者意見回饋以優化遊戲內容，以符合玩家期待及市場需求。

傳奇兩款廣受歐美玩家喜愛的經典PC Online遊戲《Grand Fantasia》與《Aura Kingdom》，預計2月底回歸傳奇接手發行與營運業務，除了保留所有角色數據外也會加速遊戲的更新節奏，提供歐美玩家更多更即時更好的遊戲內容與服務。

2023台北國際電玩展今年度舉辦GAME STAR遊戲星票選活動，由傳奇研發的電腦線上遊戲《幻想神域》與《精靈樂章》獲得廣大玩家支持，分別獲台灣研發遊戲組別銀獎與佳作。近期將進一步推出兩款遊戲國際版本，由傳奇原廠直接營運。