小時候上體育課時，老師常會要大家做拉筋的暖身動作，原因是可以避免運動傷害，但這項觀念已經被顛覆，醫師指出，研究顯示，運動前拉筋對於預防運動傷害並無幫助，甚至還可能影響運動表現，運動前要做的暖身運動應該是動態伸展，例如開合跳、高抬腿跑步、踢臀式跑步。

桃園敏盛醫院研究副院長江坤俊在《江P醫件事》表示，運動前拉筋能否避免運動傷害，這觀念一直爭執不休，但德國運動科學院2006年研究發現，運動前的拉筋對預防運動傷害並無幫助，甚至可能影響運動表現，會讓人跳得不那麼高，或跑得不那麼快，這是因為拉筋時會伸展肌肉，但人體有一自然機制，當肌肉被伸展時，下意識會想要收縮回來，如果拉筋時間長，縮回來的動作就會變得疲憊，接下來跑步需要肌肉強力收縮時，收縮力量就無法像平常大，進而影響跑步速度，且肌肉收縮的爆發力也會比較低。

至於何時適合拉筋，江坤俊表示，建議在運動後，因此時拉筋可促進肌肉新陳代謝、促進血液循環，幫助肌肉修復，甚至幫助肌肉生長。

他表示，運動前還是需要熱身，但建議採取「動態伸展」，例如開合跳、高抬腿跑步，或踢臀式跑步，若需要做很激烈的衝刺，可普通慢跑熱身一下，即可避免運動傷害。

但仍有一些情況適合運動前拉筋，他表示，早上起床與天氣很冷時，因此時肌肉較僵硬，拉筋可讓肌肉舒緩一下，另為從事舉動等激烈運動前，適度拉筋讓肌肉放鬆，比較不會受傷。