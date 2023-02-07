土耳其接近敘利亞邊界在本月6日分別發生規模高達7.8與7.5五的超級強震，隨後又接連發生多次餘震，造成當地大量房屋倒塌，短短一天內就超過4300人死亡、2萬多人受傷，還有無數人受困其中等待救援。而不久前才傳出土耳其大批國家級的運動選手慘埋在飯店廢墟底下，沒想到又傳出一名在大陸頗具知名度的男星唐小強，也疑似被埋在酒店的廢墟中，情況相當危急。

根據大陸媒體的綜合報導，一名微博帳號為「歐瑪omar」在土耳其發生地震後發文表示，自己的好友也就是湖北衛視節目《非正式會談》的常駐嘉賓「唐小強」在不久前回土耳其探望家人，但沒想到唐小強微博帳號「唐小QTurkey」自去年12月24日發出IP位置為土耳其錫瓦斯的貼文之後便沒再發文，好友後來透過關係得知他入住因強震倒塌的酒店，目前救難隊正在進行搶救，唐小強目前生死未卜，讓好友痛心表示「自己多年的兄弟就這樣被廢墟給活埋，希望他能順利健康救出，希望他的生命無礙並安全救出」也希望大家能為他集氣。隨後，《非正式會談》節目組官方微博也特別發文，表示「希望平安」並附上3個雙手合十的祈禱符號，同樣吸引大批網友關注。

據了解，唐小強先前大部分的時間都在大陸工作，並擔任湖北衛視《非正式會談》的土耳其常駐代表，經常透過社群媒體與粉絲互動，在當地小有知名度，沒想到現在卻失蹤，讓粉絲們相當擔心且難過，紛紛湧入他的微博帳號留言。