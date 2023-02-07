土耳其強震！位於土耳其的台灣雷伊漢勒世界公民中心，原本主要提供至土耳其的敍利亞難民庇護所，由於其台灣中心的建築體因為是軍用混凝土牆作為結構，挺過此次強震，但台灣中心在其臉書指出，中心內的天然氣管線嚴重受損，目前我們比較擔心的是取暖問題，現正值冬季，每天的低溫會低於零下，若無法緊急修復，恐難以照顧到中心的難民、夥伴們，正在緊急跟工作夥伴討論如何因應。

台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇表示，台灣中心的所有志工沒有人員傷亡、主體建築沒有任何損壞，並從今天起發放救援物資，也提供免費熱食、手機充電服務，目前雷伊漢伊因為缺電，之後恐怕會缺水、缺油、缺瓦斯，冬天還沒結束，不知道台灣中心還能撐多久，會盡力照顧每一個人。

台灣中心指出，這是當地 80 年來最強地震。震央距離中心所在的雷伊漢勒市約一小時車程，但因為影響劇烈，雷伊漢勒也有多棟建築物倒塌，目前也還在聯繫各個家庭，希望盡快能提供受災的同伴幫助。