16日上午9點半到12點半，勞動部潮州就業中心在東港東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球地區現場徵才活動」，屆時有22家廠商、提供364個工作機會，邀請民眾到現場應徵。

勞動部潮州就業中心為協助屏南地區農曆年後有轉職或就業需求民眾快速找到好工作，16日上午在東港東隆宮活動中心舉辦廠商聯合徵才活動，現場邀集了22家廠商，提供多樣化職缺。

其中鑫德水泥公司的混凝土車司機、中鋼保全安全管制人員、華泰瑞苑飯店廚師及正翊國際公司的儲備幹部，起薪都在4萬以上。

另外，墾丁福容飯店、福華飯店及凱撒飯店釋出的廚師、禮賓員、活動指導員、廚務洗滌員、房務員及櫃檯接待等飯店業職缺，及燁興公司工程師及技術員也都有3萬元以上起薪。另外還有多家公司釋出品檢員、作業員、兼職人員、門市人員、餐飲服務員、倉管、生管人員、推高機操作及行政人員等。

潮州就業中心主任楊采蘭說，這是屏南地區今年度第一場聯合徵才活動，為迎接疫情緩和後可能出現的缺工潮，廠商近期非常積極面試與進用新人，想要找工作、換工作的民眾，歡迎踴躍到場面試。