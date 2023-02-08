蔡英文總統今天頒授美台商業協會榮譽主席伍佛維茲「大綬景星勳章」時強調，臺海和平穩定是臺美及區域繁榮的基礎。我們會積極推動洽簽臺美避免雙重課稅協定，並期待參與美國政府倡議的印太經濟架構，為雙邊的企業創造更多利基。伍佛維茨則表示，在冷戰期間美國持續支持柏林，現在也會同樣支持臺灣維護自由。

蔡英文總統今天頒授伍佛維茲「大綬景星勳章」，表彰他深化臺美經貿合作及支持臺灣民主的貢獻。她致詞時表示，這是疫情之後，睽違3年，美台商業協會再度組團來訪。不僅顯示美台商業協會對臺灣市場的高度重視，各位企業代表也會跟相關部會進行深度的意見交流，尋求更多跨領域合作。

蔡英文總統今天頒授美台商業協會榮譽主席伍佛維茲（Paul Wolfowitz）「大綬景星勳章」。（總統府提供）

蔡英文提到，過去這幾年來，國際情勢出現巨大的改變。臺灣靠著全民團結，維持經濟成長的動能，也積極奉獻力量，維持全球供應鏈的安全。近來，臺灣和美國無論在雙邊貿易或投資領域，都有顯著的成長。自2018年至今，臺美雙向貿易金額成長了50％，臺灣也成為美國第9大貿易夥伴。

她向在座企業代表們長期對臺灣的信心和支持表達感謝，並再次重申，臺海和平穩定是臺美及區域繁榮的基礎。面對威權主義的擴張，臺灣會持續提升自我防衛能力，並且和美國及理念相近的夥伴加強合作，一起建立起具有韌性的民主供應鏈，來確保我們的生活方式。

蔡英文期待美台商業協會能持續支持臺美各項經貿合作，包括去年啟動的「台美21世紀貿易倡議」，她強調，未來臺美通關及驗證程序將更加簡便。我們也會積極推動洽簽臺美避免雙重課稅協定（ADTA），並期待參與美國政府倡議的「印太經濟架構」(IPEF)，為雙邊的企業創造更多利基，也為臺美經貿夥伴關係建立更紮實穩固的基礎。

她也希望美台商業協會持續給臺灣更多支持。「讓我們一起努力，攜手在印太地區，維持公平、繁榮，且具有韌性的經貿秩序。」

美台商業協會榮譽主席伍佛維茲。（總統府提供）

伍佛維茲隨後致詞時表示，過去美臺關係都以非官方的方式進行，但彼此的雙邊關係非常重要。他提到冷戰期間美國與西柏林的關係。美國與臺灣之間的關係也是民間交流、非官方的往來，這對於美國的外交官與臺灣政府之間會有所限制；但就像在冷戰期間，美國持續支持柏林的自由，現在維護臺灣的自由也具有同等歷史重要性。

他說，「當面臨限制之時，國際關係將是團隊合作」，臺灣有一群傑出的政治人物及商界領袖，他很榮幸能與USTBC的企業領袖共事多年。USTBC近來發布《2023年商業景氣調查》的報告，發現當全世界大部分地區商業信心下降時，臺灣的商業信心卻持續上升，這點非常值得驕傲，但也不應該因此自滿。

伍佛維茲認為，臺灣的實力及生存，在於繁榮的經濟以及有韌性的人民，USTBC也希望盡可能提供幫助，讓臺灣能持續發展。