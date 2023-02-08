俗話說「子欲養而親不待」，國立自然科學博物館日前宣傳展覽時，特地請出2隻小暴龍吉祥物，在館內的超巨大暴龍化石前做出跪拜痛哭的模樣，逗趣的強烈對比引來上萬網友按讚，甚至還有人開玩笑說：「還差一柱香」。

科博館昨日在臉書粉專上傳一張超吸睛的照片，氣勢磅礡的暴龍骨骼標本前，竟然跪了2隻小暴龍，還一前一後做出下跪膜拜、仰天「哭哭」的動作，不過腳上的名牌球鞋也暴露2者身分，其實是由工作人員穿上充氣裝假扮。科博館也為這張照片寫下註解：「子欲養而親不待─科博版」。

科博館也在留言串中證實，這樣的構想其實源自於網路梗圖。據了解，去年就有民眾穿著暴龍裝到美國伊利諾伊州芝加哥的菲爾德自然史博物館參觀，在暴龍化石「蘇（Sue）」腳邊下跪，還做出仰天長嚎的動作，誇張的模樣在網路上廣為流傳。

而科博館的這張照片曝光後，也吸引超過1.2萬人按讚朝聖，留言笑說，「現在來是要撿骨了膩」、「你若欲友孝世大嘸免等好額」、「這到底是嗑了什麼哈哈哈哈」、「比較想知道恐龍是被允許穿nike的嗎」、「腰會不會很酸」、「這張圖清明連假也可以拿出來用」、「一家人就是要整整齊齊的」、「沒拿香拜啦」。