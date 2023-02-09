美國股市主要指數今天收黑，回吐昨天的大部分強勁漲幅，其中以科技股跌幅最深，谷歌（Google）母公司Alphabet Inc股價挫跌7.68%。

道瓊工業指數下跌207.68點或0.61%，收33949.01點。

標準普爾500指數下挫46.14點或1.11%，收4117.86點。

那斯達克指數挫跌203.27點或1.68%，收11910.52點。

費城半導體指數下滑68.52點或2.19%，收3055.63點。（譯者：陳正健）1120209

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