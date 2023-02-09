雲林縣馬鳴山鎮安宮吃飯擔極具特色，將爭取列入交通部觀光遊憩據點。（本報資料照片）

交通部觀光局每年選定全台觀光遊憩據點供民眾旅遊參考，雲林縣目前有草嶺、劍湖山世界、古坑綠色隧道、北港朝天宮、北港武德宮入選，雲林縣政府文觀處9日表示雲林是宗教大縣，褒忠鄉馬鳴山鎮安宮有吃飯擔與五年大科慶典，極具特色，今年將提報交通部列為遊憩據點，增加雲林觀光量能。

雲林縣近年來全力推動觀光遊憩產業，希望雲林多元發展朝觀光大縣邁進，縣府除了舉辦旅遊促銷活動、規畫各種特色行程，同時積極向交通部爭取縣內景點列入全台觀光遊憩據點，去年成功爭取北港武德宮財神廟列入，今年則將提報褒忠鄉馬鳴山鎮安宮，吸引更多觀光旅遊人潮到雲林。

縣文化觀光處處長陳璧君表示，鎮安宮供奉五年千歲，每年有眾多進香團，附近有公園迷宮等遊樂設施，假日來訪遊客絡繹不絕，最特別的是擁有2項無形文化資產，分別為國家指定「五年大科」與縣府指定「吃飯擔」，鄉內還有「鄧麗君出生地文化園區」等景點，極具發展潛力，估計每年遊客人次達上百萬。

陳璧君說，今年元宵節吃飯擔活動民眾熱情參與，至少有10萬人到場，五年大科的進香期更是長達半年，若能列為全台觀光遊憩據點，將可提高能見度與知名度，配合周邊景點規畫特色遊程，進一步把「香客轉為遊客」，藉此增加在地消費，帶動地方整體發展。