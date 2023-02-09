魏靖儀現場演奏多首曲目。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

魏靖儀與聯合鋼鐵公司董事長曾文衍和小港醫院同仁合影留念。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

情人節前夕，高雄市立小港醫院邀請台灣新生代備受矚目的小提琴家魏靖儀到醫院進行快閃演奏，她乾淨、悠揚的小提琴聲拉出一首首動人曲目，溫暖現場病患、家屬及醫護人員的心，小港醫院也在一樓大廳送給每一位聆聽的員工與民眾巧克力，氛圍溫馨。

小港醫院是國民健康署認證的健康促進醫院，員工的身心健康是院內最重要的資產，9日邀請國際知名小提琴家魏靖儀到醫院進行快閃演奏，恰逢情人節前夕，魏靖儀現場演奏艾爾加《愛的禮讚》、馬斯內《泰伊絲》及巴哈的曲子，以乾淨的穿透力、發自內心愛音樂的喜悅、強大的感染力與魅力感動了現場同仁與民眾，悠揚的悅耳的小提琴聲，迴盪在小港醫院大廳。

出生於1994年生於的魏靖儀是台南人，16歲遠赴茱莉亞音樂院就讀，2015年比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝，在全球多個音樂節與音樂廳演出，如卡內基音樂廳、紐約林肯中心、Alice Tully Hall音樂廳、紐澤西四弦音樂節、佛蒙特綠山音樂節，也在台灣參陸續與國家交響樂團、台北市立交響樂團等。

這次是在小港醫院郭昭宏熱情的邀請下到醫院進行快閃演奏，以愛為出發點，而長年熱心公益關心醫護人員的聯合鋼鐵公司董事長曾文衍，熱愛音樂的他創辦「高熊音樂」，也是促成這次快閃活動推手之一。

除了現場快閃演奏，小港醫院更在一樓大廳送給每一位聆聽的員工與民眾巧克力，祝福大家情人節快樂，郭昭宏表示，希望藉由快閃活動希望讓同仁能感到幸福，感染快樂的氣氛。