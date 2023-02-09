有的人較在意別人眼光，他人一句無心的話，就會感到傷心難過，甚至陷入情緒的漩渦中無法走出來，《摘星工廠》運勢專欄指出，巨蟹座、雙魚座、處女座常在意別人的眼光，因此壓抑自己的情緒，長久下來就會感到不快樂。

▍巨蟹座

低調，不好意思張揚自己，這是巨蟹座給人的印象，他們較敏感、重感情，很在意別人的眼光和看法，為了不被討厭，會刻意壓抑自己的意願，長久下來，像是戴著面具生活，也就不容易快樂。

▍雙魚座

人前親切友善，但情緒易受影響的雙魚座，很在意別人怎麼說自己，若是好話，心裡會開心，但如是不好的，表面上雖不說，心裡卻會悶悶不樂一陣子，一旦懷疑起自己，就會變得消沉、無精打采，自然就容易不快樂。

▍處女座

處女座追求完美，人前總是竭盡所能地維護自己形象，別人如何評價、看待自己，他們非常在意，生怕有哪些地方是沒注意到，會小心翼翼活著，謹慎說話、辦事，有時還會刻意委屈自己。