有的人天生追求完滿，即使是無傷大雅的小錯，他們也會責罵對方，因沒辦法忍受一丁點瑕疵，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、摩羯座、天蠍座一旦看不慣對方做的事情時，就會開啟挑剔模式，並抓著錯誤不放，讓身邊的人充滿許多壓力。

▍處女座

處女座難搞的個性，追求完美的傾向，很容易就對身邊的人開啟挑剔模式，一旦開始挑剔，往往就停不下來，很多時候，無傷大雅的小錯根本沒必要抓著不放，但他們就是容忍不了任何瑕疵。

▍摩羯座

摩羯座自律性強，責任感重，耐勞耐操，以身作則的個性下，會嫌身邊的人誰不夠努力、不夠盡責，如影響到摩羯座或被逮到漏失，他們會責備對方，加上習慣帶著說教的語氣，這就更容易讓身邊的人有壓力。

▍天蠍座

天蠍座天生專注，喜歡追根究底，經常能快速抓住一件事的重點，加上習慣與人保持距離，一旦看不慣任何事情，想要指點或戳破某人的行徑時，往往會單刀直入，犀利近似毒舌。