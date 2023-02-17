每個男人對另一半表達愛意的方式不同，有的人會用管教的方式來表示，有的人則會把對方捧在手掌心細心呵護著，《星座好朋友》運勢專欄分享11星座男看似不愛，其實已經愛過頭的表現，保證會甜在心裡，離不開對方。

1、自卑覺得自己不夠好

●代表星座：獅子座、天蠍座、水瓶座、金牛座：

他們總覺得自己配不上對方，甚至會退縮、逃避與妳們接觸的時刻，也許有些人會用這種爛藉口分手，但這4星座如這樣說，代表他們骨子裡真的很喜歡，把妳們想像得很美好，才覺得自己配不上，如遇到這樣的男生，記得要多給他們一點信心。

2、無時無刻都在忙工作

●代表星座：摩羯座、雙魚座、處女座、天秤座

事業心重的男人通常自我要求會比較高，當他們一直為了兩人生活而努力著，難免會較難顧慮到對方，這一切都是想給對方更富足的物質生活，不希望對方一起吃苦，如覺得他們都沒時間陪伴，但其實是用另一種方式在疼愛，因一心只想給對方更好的未來。

3、不聽話就對你兇

●代表星座：牡羊座、巨蟹座、雙子座、水瓶座

如他們常常叫對方按時睡覺，不要喝過多酒、飲食要均衡，卻不聽到時候搞出身體一大堆小毛病，其實他們都看在眼裡、心疼在心裡，著急起來可是會講出很重的話，就是希望對方可為自己身體多著想，畢竟他們真的不想失去，嚴重可能會到發脾氣的地步。