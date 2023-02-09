雲林縣北港牛墟香盛期周邊交通壅塞，公所將加強規畫車流動線。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港牛墟2019年底重新啟用後，場地擴大1倍以上，可容納300多個攤位，每逢星期假日或朝天宮香盛期人潮眾多，停車場與進出口經常塞車，民眾為圖方便將車停在牛墟周邊民生路、華南路口，導致交通混亂，北港鎮公所9日表示將加強行車路線與停車動線規畫，減少車輛進出壅塞情況。

北港牛墟位於北港溪畔河川地，原本面積不大，擴大營運後占地達1公頃，國曆尾數3、6、9日開市日，商品種類眾多且價廉物美，還有最受歡迎的古董市集，不僅吸引北港周邊鄉鎮民眾前來採購，不少外縣市民眾特地前來古董市集「尋寶」，但也因人車日益增加，衍生交通問題。

牛墟附近住家表示，牛墟旁設有停車場，平日停車尚無問題，但若遇上星期假日或朝天宮香盛期，車流量便增加1倍以上，有些駕駛不耐等候停車位，直接把車子停在牛墟外圍的華南路、民生路、北港國中周邊，此處有4個路口，車流量很大，隨意停車經常造成交通阻塞，會車時險象環生。

開車前來牛墟的民眾說，牛墟附近的停車場車位不多，很快就停滿，須停到更遠的新闢河川地停車場，有時要走5、600公尺，因此大家才會把車子停在牛墟外的周邊道路，只要走1、200公尺就可到牛墟，離開時也不會塞在停車場內，「停路邊比較方便啦」。

北港鎮長蕭美文指出，北港牛墟攤位區集中在北港大橋下西側河川地，新闢河川地停車場位於東側，占地廣大可容納上千車輛，但距牛墟較遠，希望民眾能多走幾步路，至於進出口塞車問題，則會加強行車動線規畫，並請警方協助調整路口紅綠燈秒數。