11日是2023台灣燈會開幕後的第2個假日，4大展區加上12行政燈區參觀人數單日突破100萬；燈會涵蓋的捷運站點疏運量突破30萬人次，較同期增加13萬。台北市觀光傳播局表示，有賴於路段封閉、500名警力及義交支援，以及捷運管制，現場人潮動線順遂，無發生任何意外。

台北市政府根據大數據系統與電信信令訊號分析，台灣燈會參觀人數在11日晚間10時累計突破100萬名。觀傳局指出，燈區涵蓋的國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101／世貿中心站以上5大捷運站點，疏運突破30萬人次，相較上月同期增加約13萬人次。

觀傳局表示，現場人潮動線順遂，無發生任何意外，有賴於北市各項交通彈性措施，如部分路段封閉供行人使用，還有近500名警力及義交協助支援各路口，以及捷運在國父紀念館站採跳蛙列車每2站過站不停疏解，針對站體東進西出管制，並透過廣播、月台電視及台北捷運GO APP宣導。

觀傳局補充，交通部觀光局亦加派50名同仁、志工於國館周邊內外7個出入口觀察，並與中華電信合作導入人體骨幹特徵分析技術監測，與北市共同成功疏運「超級星期六」的賞燈人潮。

觀傳局指出，在現場人潮超越跨年的狀況下，北市井然有序的原因也須歸功於近700名熱心志工及近百名環保局清潔人員的一夜執勤，還有賞燈民眾的貼心配合。

觀傳局表示，台灣燈會許多作品位於捷運站旁，民眾可透過107線公車、3條捷運路線（板南、淡水信義及文湖線）、5個捷運車站（國父紀念館站、市政府站、台北101／世貿站、忠孝敦化站、忠孝復興站），以及2線專用接駁車（燈會1號線為展區巡迴接駁，燈會2號線為松山車站至展區）輕鬆抵達展區。