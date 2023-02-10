嘉義市與日本富山縣礪波市「鬱金香花」交流多年，礪波市長夏野修偕農業專家今天參訪文雅國小，關心日本空運來嘉的鬱金香球根生長情形，市長黃敏惠肯定台日在教育、種花技術及文化的密切交流，促進學子的國際觀。

嘉義市長黃敏惠（左二）致贈交趾陶藝品給日本富山縣礪波市長夏野修（右二）。（廖素慧攝）

日本富山縣礪波2014年帶著鬱金香來嘉義市交流，牽起台日的鬱金香情緣，2016年文雅國小開始參與國際教育交流平台iEARN的鬱金香跨國交流計畫，每年寒假就會收到日本寄來的鬱金香球根，還有農業專家技術指導學生如何種好鬱金香讓它開花。

今年寒假，收到黃小町、富山紅及略帶橘色的夕燒小町3種鬱金香球根，有300多名學生種，種植方法有水耕、土種，大部分學生用水耕，可以觀察、記錄鬱金香成長過程。

黃敏惠表示，嘉義市不斷開拓、培養學生的國際視野，文雅國小小小外交官們還到礪波市種鬱金香，搭起友好交流的橋梁，期待更深入的連結，台日孩子的彼此了解，一起合作創造世界共好。

礪波市長夏野修這次是第3度參訪文雅國小，他說，看到適合寒帶氣候的鬱金香，球根從日本冷藏運送到北回歸線熱帶氣候的嘉義市，在文雅國小小朋友努力照顧下，能開出美麗花朵，非常可貴，相信這段難能可貴的台日情誼也會持續下去。