土耳其6日發生7.8級強震，造成大規模建築物倒塌、逾萬人傷亡，數以萬計民眾流離失所，缺乏充分禦寒物資抵禦低溫。立法委員蘇巧慧響應「駐台北土耳其貿易辦事處」捐贈禦寒物資，牽線在地紡織業者與臺北鎮北宮慈愛會，攜手提供 1000件冬衣、300條毛毯、250件兒童衣物，期望拋磚引玉，一同有錢出錢、有力出力，用實際行動援助受地震所苦的土耳其民眾。

蘇巧慧表示，土耳其與敘利亞邊境強震發生後，許多民眾民眾特別感念土耳其在921期間的即時援助，希望用行動回饋土耳其，許多民眾都十分踴躍想捐贈物資，但多數民眾無法提供大量全新的禦寒衣物。

為能夠更快速、有效地將禦寒物資送到土耳其，她聯繫地方紡織業者張義法董事長、樹林工業區黃呈理事長、前里長紡織業者許桎逢，以及臺北鎮北宮慈愛會共襄盛舉，希望能夠匯聚眾人的力量，提供足量全新、保暖的物資，為援助土耳其災民進一份心力。

蘇巧慧表示，目前還有許多成衣業廠商希望一起參與捐贈活動，正在積極盤點適合的物資數量與種類，將會在近日整理完畢後一併捐贈至土耳其貿易辦事處指定捐贈地點。

蘇巧慧提醒，捐贈物資必須全新且保暖，捐贈時也要注意相關規定，加快工作人員整理物資的速度，讓禦寒物資能夠盡快抵達土耳其，給予受災戶即時的溫暖。

民眾若沒有時間將物資親送至慈濟慈善事業基金會內湖聯絡處，蘇巧慧說，也可於2月14日下班前，就近送至她位於樹林、鶯歌、新莊西盛的服務處，服務處會協助收件，並於隔天一起送往土耳其貿易辦事處指定地點。