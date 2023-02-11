土耳其在當地時間6日發生芮氏規模7.8強震，截至目前死亡人數已逾2.2萬人，引發國際間的密切關注，而各國也陸續派出救援隊飛往災區進行人道救援。昨（10）日網路上傳來消息，一隻來自斯洛維尼亞的搜救犬於行動中受傷、腳掌血跡斑斑，畫面在網路上瘋傳後遭網友質疑為何不幫牠穿鞋，對此有內行人提出3點原因解答疑惑。

臉書「Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije(斯洛維尼亞救援犬訓練協會)」昨(10)日更新一系列災情現況的照片，畫面只見搜救犬在斷垣殘壁中不慎弄傷四肢，而領犬員們小心翼翼地將牠從碎石堆中抱出，並幫牠清創、包紮傷處的模樣，讓人看了不免為之鼻酸。

臉書「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」也轉貼相關照片，表示：「辛苦你了，來自斯洛維尼亞的搜救犬。」然而，有不少網友在底下留言區呼籲：「牠們應該要穿鞋」、「沒有搜救犬專用的鞋子嗎？」質疑為何不讓牠們穿鞋，意外引發討論聲浪。

對於網友的質疑聲，有人出面緩頰：「搜救犬受傷，最心疼不捨的莫非就是領犬員們，受傷的第一時間也一定會給予最適當的醫療處置和照顧，希望能給予他們更多的信任和鼓勵，而非責備和質疑。」也有內行人以3點指出搜救犬不能穿鞋的原因：「1.狗狗的腳底是牠們對環境的情報來源，如穿上鞋包住了可能搜救犬會因為無法掌握地形發生意外。2. 長時間穿鞋子也會導致無法散熱、體溫升高。3.有些狗狗反而無法適應穿鞋的感覺。」直言：「知道大家對毛小孩的關心，但也請相信第一線救援人員的專業性。」