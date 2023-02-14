土耳其大地震後，各國搜救犬成了民眾關注的焦點。這些靈活穿梭在地震倒塌的建築物間的「汪英雄」，牠們是如何在災害現場發現受困民眾？牠們在現場又可能會遇到什麼危機？《網路溫度計》專訪消防署特種搜救隊中部分隊員詹天文，統整民眾對搜救犬的5大問題，帶你一文了解。

Q1.為何不幫搜救犬穿鞋？

日前網路上流傳一張照片，一隻來自「斯洛維尼亞」的搜救犬，在救援過程中受傷腳趾滲血。這件事引發網友質疑，為何不幫搜救犬穿鞋？對此，詹天文表示，狗狗天生就不用穿鞋，因為牠們很多感知器都在腳掌，不穿鞋才能穩定地移動跟保持平衡，而且腳掌也是狗狗重要的散熱部位。

但詹天文強調，若遇到搜救現場有破玻璃、磁磚，或是地面很燙，可能造成搜救犬穿刺傷、割傷和燙傷的情況，便會讓搜救犬穿鞋。

Q2.災害現場往往有很多搜救員，搜救犬如何辨別要找的人是受困者？

狗是嗅覺力很強的動物，可以分辨每個人的味道。詹天文表示，領犬員會透過與搜救犬玩捉迷藏的方式，讓牠們忽略其他路人或搜救員，專心地把注意力放在有聞到，但看不見的待救者。

此外，詹天文說，搜救員一開始就會讓與工作場域不相干人士離開，讓環境越乾淨越好，否則可能會花更多時間找尋受困者。

Q3.搜救犬能辨別受困的是寵物還是人嗎？

土耳其大地震後，傳出搜救人員救出一隻被埋在瓦礫堆中的貓咪，相關搜救影片也吸引許多網友觀看。不少網友想起，土耳其是「愛貓之國」，因此不禁讓人好奇，搜救犬會不會因為嗅到其他動物，而忽略待救的人類？

對此，詹天文表示，狗可以分得出每個人的不同氣味，相對也可以分辨出人跟其他動物的差異。基本上都會讓搜救犬去找尋看不見的待救者，平常練習也會模擬現場實際工作情況，只有找到待救的人類才能得到獎勵。

Q4.搜救犬救災時會出現壓力大的情況嗎？該怎麼舒壓？

詹天文表示，搜救犬不會有什麼壓力，反倒是領犬員在救災後，容易出現創傷後壓力症候群(PTSD)。他分享，搜救犬在救災現場唯一壓力大可能原因是，若牠們負責搜索的區域連續幾次都沒有找到待救者，對搜救犬來說，就像是在遊戲裡都沒獲勝，一直沒拿到獎勵。而解決方式則是請人跟搜救犬玩捉迷藏，模擬救災找到人的情境，如此一來可以讓搜救犬舒壓。

Q5.搜救犬平常參與救援工時多長？

詹天文指出，高級搜救犬都要經過許多評測考試，主要測試內容是搜救犬要從大約20至30分鐘內，在1500平方公尺中找出3位待救者。而搜救犬在現場救災會以考試為基準，以及視領犬員依照現場情況進行調整，比如天氣不好時，就會縮短搜救時間。

詹天文強調，每位領犬員都很愛狗，為了保護搜救犬，大家都會極度尊重領犬員對現場情況的判斷。