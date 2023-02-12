劉育仁（左）、鄒承恩挑戰舞蹈直呼太難了。（TVBS提供）

瘋狂麥克斯（左起） 、劉育仁、臧芮軒、楊晴、鄒承恩與主持人Dora謝雨芝甜蜜比愛心。（TVBS提供）

楊晴、鄒承恩劇中正式交往。（TVBS提供）

TVBS 《加油喜事》主要演員鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁12日現身迪化街霞海城隍廟為戲造勢，提前陪粉絲共度情人節。活動現場由廣場舞天王瘋狂麥克斯示範片尾曲〈陪你一起走〉的舞蹈挑戰，發現粉絲各個有備而來，自認「武家兄弟」舞技第3名的鄒承恩自嘲：「小妹妹跳得都比我好耶！」

被問及情人節怎麼安排，4人異口同聲說：「要拍戲啦！」鄒承恩透露老婆愛寶生日與情人節同一天，常為怎麼安排而傷腦筋，他戲裡戲外都一樣務實，不愛送花偏好手作禮物或親自規劃情人節，因為兒子日前把媽媽手機摔壞，所以他已經提前送了禮物，直接買一支新手機奉上。

愛寶日前上談話性節目爆料夫妻婚姻生活，控訴老公大男人、掌控家中經濟大權、控制欲超強，還說自己沒領過零用錢、家用，連菜錢都沒有，讓他的好男人形象被打上問號。鄒承恩表示，他事後有跟老婆說「節目效果不要做這麼大好不好」。

他解釋是因老婆理財觀念非常差、很不喜歡記帳，如果一次把家用給她，她就是會花光光的月光族，所以不敢給她太多現金，「可以一部份、一部份給她，幫她把零花錢算好。因為我要忙拍戲，如果她又一口氣花光錢會挺麻煩，小孩會很可憐，我也想要一次給，但怕被花光變成不夠。結果被誤會我沒給。」至於希望老婆買東西做點殺價動作，不是他真的在意，而是希望她對數字更敏感。

是否希望老婆不要再上節目？鄒承恩說：「不會啦，就是節目效果，而且那是她的興趣，她喜歡做就好！」他自嘲就是個父親，「要把錢付清！付清節我每天都在過，每天被追債、要煩惱帳單」。

日前〈陪你一起走〉舞蹈挑戰推出時，周曉涵與楊晴特別指定武家兄弟挑戰，出席活動的鄒承恩、劉育仁當然逃不過，兩人自認舞技不佳，互相表明自己是第三名，未到場的周孝安是舞王，兄弟間謙讓的模樣令現場大笑。沒想到，粉絲上台挑戰時，還指定鄒承恩，他直說：「我太難了，我還是回去演戲就好！」