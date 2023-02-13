2011年擔任桃園警分局派出所所長的薛鑑文，被訴包庇色情業者且接受關說，對當時酒駕肇事的「蘋果日報」記者吳詠平「吃案」，最高法院駁回薛的上訴，考量本案爭訟逾8年符合速審法的減刑規定，依圖利等罪將薛男判處有期徒刑3年2月，褫奪公權3年確定。

薛男任職桃園警分局同安派出所長時被檢舉，在轄內經營色情護膚店插乾股、收取分紅，並在警方前往取締時向業者通風報信，洩漏取締勤務，檢調偵辦期間，卻意外查出蘋果記者酒駕關說的「案外案」。

2011年3月21日晚間，吳詠平酒後開車擦撞路旁停放的小客車，派出所員警趕往現場後，吳受傷無法吹氣酒測，由救護車載送到醫院。吳到醫院後打電話給薛關說，薛為袒護吳不受裁罰及追訴，趕赴醫院並向警員表示吳詠平酒駕、車禍案由他處理。

但薛只短暫停留就離開醫院，吳經抽血檢驗，向中酒精濃度高達181.8mg／dL，已達應受行政裁罰程度，但薛未沒有處理，讓吳免受裁罰4萬9500元。

桃園地方法院一審將薛依圖利等罪判刑6年，但台灣高等法院二審認為，薛被訴包庇色情業者，檢方提不出證據證明，只構成洩密罪，但他讓吳詠平免受裁罰，構成圖利罪，判刑2年8月，褫奪公權2年，上訴後，最高法院撤銷。

高院更一審認定薛男犯行明確，但本案因案情複雜、證據繁多，自第一審繫屬迄今已滿8年，依速審法減輕其刑，依犯公務員包庇他人圖利容留猥褻罪判刑1年1月，對主管事務圖利罪判刑2年9月，合併執行3年2月，褫奪公權3年，上訴後，最高法院駁回確定。

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