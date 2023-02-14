為推廣網球運動，台灣師範大學網球隊與太平洋網球發展基金會於今（14）日簽約，未來將至全台進行巡迴，共同推動「點亮網球夢基層網球教學活動」，持續擴大網球教學。

中華民國網球協會榮譽理事長廖裕輝自2020年起擔任太平洋網球發展基金會董事長，基金會秉持推廣基層網球和培育青少年人才之宗旨，和國立臺灣師範大學網球隊進行教學發展合作案，至全台巡迴舉辦「點亮網球夢基層網球教學活動」，並引起廣大迴響。

在今日舉行的簽約儀式上，台師大校長吳正己也在致詞表示，樂見進行教學發展合作，肯定計畫帶來正面效果與實際效益。

主辦單位提到，2021年「點亮網球夢基層網球教學活動」由退役國手陳迪和師大網球隊教練林岱樵領軍，帶領網球隊成員至全台小學巡迴。透過師大隊員跟小選手之間的互動、生活分享與經驗傳承，對於青少年選手提升個人的網球技術與學習態度有所幫助，不僅促進基層網球運動發展，更透過活動點亮小選手的希望之火，幫助更多熱愛網球的青少年踏上逐夢之路。

主辦單位指出，由於2021年之教學發展合作案成效斐然，雙方決議擴大舉辦規模，2023年目標將合作校數增至8所國中小學校，不僅借重師大培育師資人才之強項，更透過師大網球隊之運動實力，一同至基層進行網球運動交流。

主辦單位說明，除了原先規畫的4所學校外，今年更首度對外開放申請報名，獲選之學校不僅能免費接受師大隊員精心規劃之網球體驗課程，還可獲贈1箱全新比賽用球作為訓練使用。

主辦單位說，「點亮網球夢基層網球教學活動」將由太平洋網球發展基金會贊助師大網球隊經費，除活動教學所需外，亦重視師大網球隊提升競技實力，贊助隊員至國內外各大賽事之參賽經費，幫助選手出國參加個人職業賽累積經驗，能獲得實質補貼；團隊報名參加國內團體賽爭取團隊榮譽。

主辦單位強調，台師大網球隊長期孕育眾多頂尖網球名將，包含退役國手盧彥勳和陳迪，目前網球隊上亦有職業好手謝語倢和何承叡等人，更在去年全國大專校院運動會網球男生公開組團體賽勇奪金牌殊榮，冀望能在教學發展合作案支持下再創佳績。