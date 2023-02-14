台北市長蔣萬安在情人節帶著家人逛台灣燈會。（摘自蔣萬安臉書／楊亞璇台北傳真）

台北市長蔣萬安在情人節帶著家人逛台灣燈會。（摘自蔣萬安臉書／楊亞璇台北傳真）

今天是情人節，台北市長蔣萬安今晚帶著妻子石舫亘、大寶和二寶到台灣燈會，令他不禁感嘆，或許平淡簡單的生活，就是屬於我們的浪漫，更甜蜜喊話，「這些年，舫亘的角色從女友、妻子到母親，但唯一不變的是，她永遠都是我摯愛的人。」

蔣萬安在臉書發文指出，今天是情人節，帶著石舫亘、大寶和二寶到台灣燈會走走，身為魔羯男的他，好像真的不怎麼浪漫，還好陪伴在他身邊的石舫亘，總是給他很大的支持與體諒，他們在情人節帶著孩子逛逛燈會。

蔣萬安說，大寶在數碼派對作品中化身DJ，製作專屬自己的音樂；二寶興奮地比著位在市府一樓的兔兔餐包，一家人依偎在市府廣場前，看著光雕秀真的好幸福。

蔣萬安感性表示，「我想，或許平淡簡單的生活，就是屬於我們的浪漫。這些年，舫亘的角色從女友、妻子到母親，但唯一不變的是，她永遠都是我摯愛的人。」最後他提醒燈會還有5天，並感謝辛苦的工作人員。