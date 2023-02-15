知名作家吳淡如日前曬出電繪作品，卻被網友質疑用AI算圖製成並非手繪，讓她為此動怒開戰網友，更表示派出律師蒐證，此舉讓網紅陳沂看不下去，直接開酸她的台大學歷「無法與時俱進」，未料事後卻表示私下對吳淡如相當著迷，接著透露背後真實原因，但也不忘再次向她隔空喊話： 「放下無謂的尊嚴」。

陳沂表示每次聊到誰，就會被外界誤以為是討厭對方，接著坦言其實對吳淡如相當著迷，而且是到想要「做朋友喝下午茶」的程度，就連幾位共同友人都認為兩人許多方面很像，她舉例像是對世界充滿好奇心、樂於分享生活等，而對方在自己眼中更是才華洋溢，也讓陳沂透露總纏著朋友希望能牽線彼此認識，接著吐露背後原因： 「我更想看看進化版的我是怎麼樣活著的」。

話鋒一轉，陳沂再次提到吳淡如電繪作品惹議一事，她指出： 「不過一碼歸一碼，對於她死不認錯在那邊硬拗還放話要告網友的行徑，我是真的覺得很糟糕」，接著強調： 「有時候，放下無謂的尊嚴，真正輸得起一次，才能贏得其他人的掌聲」。

對此，網友紛紛留言： 「活到老才會發現面子不值多少錢」、 「就事論事真的很棒」、 「好希望你們可以一起訪談，一定很精彩」、 「之前一堆臉書詐騙洗版，妳猜！吳淡如被告多還是告別人，那個多一點」、 「還有一堆假吳淡如投資粉絲團 超好笑」。