愛愛過程要小心，不然恐造成器官受損、健康受害。婦產科醫師表示，一名妙齡女子因性行為後腹部劇痛，但未即時就醫，過了一天後才掛急診，檢查結果為腹腔積血，出血量已破1400cc，因此肝臟都泡在裡面，相當驚悚。更令人驚訝的是，她腹痛一天還搭高鐵北上就醫，相當危險，所幸經過手術緊急止血才救回一命。

北市萬芳醫院婦產科醫師張宇琪在其臉書粉專上表示，該名女子在激烈的性愛過程後，感到腹部疼痛，原本不以為意，但拖了一天後覺得越來越不妙，在高雄初步就醫後驚覺事態嚴重，才自行搭高鐵北上求醫。

她表示，診察發現，女子已是嚴重腹腔積血，血流滿肚，疑似右側卵巢內的

黃體破裂導致內出血，血以一秒一滴流到腹腔，一天的出血量累積到1440cc，肝臟都泡在血中了，於是她緊急安排手術，找到出血點並止血，並恢復軟卵巢完整性及避免破壞太多卵巢組織，希望保住女子卵巢的荷爾蒙及排卵功能。

張宇琪感嘆，該女子在腹痛不適後，未立即就醫，之後還自行從高雄搭高鐵北上就醫，這行為太危險，因為這段高鐵路程太久，萬一途中休克就嚴重了，內出血最嚴重可能導致 出血性休克死亡。

她提醒，如果親密行為或劇烈運動後，女性下腹部不適且感覺症狀持續，一定快到婦產科檢查，黃體破裂偶爾會在親密行為或激烈運動後發生，若狀況很輕微，身體會慢慢自體吸收並修復，但若嚴重破裂，就必須靠外力止血了。