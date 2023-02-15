不少人都有緊張或壓力大時肚子就爆痛的經驗，尤其在重要時刻腹痛狂跑廁所，很是很尷尬，醫師表示，此因腸道是人體的第二大神經器官，腸胃的蠕動運作會因情緒而受到影響，被稱為大腸激躁症，目前臨床建議少攝取咖啡因、奶製品、酒精或會有幫助。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書粉專表示，根據美國統計，30%的美國人一生中曾被大腸激躁症影響過，台灣盛行率也不低於20%，這是因為人體的腸道系統涵蓋的神經密度僅次於大腦，粗估約60億的神經細胞分布在大腸中，這群神經細胞被稱為腸道神經系統，整體腸胃的蠕動與運作，就仰賴這群神經系統的支配。

至於為何大腸會鬧情緒，他表示，目前明確的作用機轉尚未可知，常見有2種醫學論證，一為緊張的情緒會導致交感神經興奮，讓人處在隨時戰鬥的情況，此時身體會減緩腸胃蠕動，因此會有腹部悶痛的情形。

第二為緊張的情緒會讓周邊血管擴張，減少腸道血流。當人在面對壓力環境下，周邊血管會擴張，以便讓大腦、心臟、周邊肌肉能夠擁有充沛的養分與氧氣，以因應外界變化，因此會犧牲掉腸道的血液。因腸道吸收養分需要消耗大量能量，當血管供應不足時，消化就會變差，進而會導致腹痛不適。

陳威佑表示，對於腸躁症患者，目前臨床建議少攝取咖啡因、奶製品、酒精會有一些幫助，然而除了大腸激躁之外，仍有其他的身體問題如「發炎性腸炎」、「大腸息肉」等也可能造成排便習慣的改變，如果排便習慣一直未改善，還是要找專業醫師檢查。