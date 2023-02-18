童醫院讓民眾在等待看診的時間，只要一轉身就能可以觀賞各種藝術展覽，藉此撫平緊張的情緒。（童醫院提供）

「親愛的！我把冰冷的醫院變成溫馨的藝廊！」 童綜合醫院支持每一位藝術、設計、創意工作者，創建梧棲院區時即設置地下一樓的轉角藝術空間，透過運用牆面及開放空間，讓民眾在等待看診的時間，只要一轉身就能可以觀賞各種藝術展覽，藉此撫平緊張的情緒。

童醫院指出，這次展覽《光之舞繪》西畫個展，是由張家熒老師創作的37幅畫作，運用水彩、粉彩與油畫等繪畫媒材來呈現出各式不同樣貌的光之美，動物、花卉、自然景色、城市與異國風情等；因各式光線而有所轉變，鮮明地表現在畫布上。色彩飽滿而堆疊出的明亮，讓觀賞者能留下深刻的印象，並感到活力與希望。

張家熒目前為美術教育家，曾任教於幼兒園專職藝術老師，並出版過兒童繪本插畫《 沉默的老虎》。張家熒表示，想透過色彩多變且流動性高的水彩，與層次豐富、表現多元的油畫，詮釋同樣瞬息萬變的光。

張家熒說，當各種色彩繪聚時，將激盪出一場場繽紛且獨特的光之舞繪。「光」擁有無限多種色彩，如自然之光、城市之光、虛幻之光或內心無形的光，世界有光而美麗，有影而動人。

童醫院強調， 《光之舞繪》在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間，展覽至2／28日，也為即將到來的春天開啟光明嶄新的希望，提供給到醫院看診或陪伴者一個短暫休憩的空間，經由藝術進行一場心靈的洗滌，感受到光影之美並開啟對於人事物不同的感受體驗。