髮量稀疏是許多人的困擾，會讓小鮮肉頓時變大叔，因此頭髮大量掉落時，不免讓人驚慌，醫師表示，頭髮有其生長週期，掉落屬正常現象，一天掉100根頭髮是正常的，至於減緩掉髮困擾，可少吃精緻碳水化合物、勿過度清潔、補充足夠的蛋白質與維他命Ｂ群等10種方式。

家醫科醫師李思賢在其臉書粉專上表示，隨著頭髮的生長週期，掉落是很正常的，因為這個週期持續循環，人會長出新的頭髮，但是如果掉的數量遠大於長的數量，就會有髮量減少的現象。一般來說，一整天掉100根頭髮左右是正常的，約略是頭髮用拳頭抓一下3根以下是可以接受的落髮數量。

他分享10種保養頭髮與減緩掉髮的方式：

1. 少吃精緻碳水化合物。

2. 盡量少染髮：因染髮劑有很多化學藥劑。

3. 不過度清潔：一周使用2～3次洗髮精即可。

4. 補充足夠的水分，最好加些礦物質。

5. 補充足夠的蛋白質。

6. 補充維他命B群（尤其是B7）和鋅：因為這兩種營養素對於頭髮的合成是很重要的。

7. 解決貧血問題：頭髮是血液的最末端，血液若未攜帶充足氧氣，就無法讓頭髮獲得生長所需的能量。

8. 多按摩頭皮：可用梳子或是頭皮按摩器。

9. 足夠的睡眠。

10. 避免壓力。

李思賢並提到，油性髮質或是頭皮容易出油的人，常更頻髮地洗髮，但頭髮分泌油脂是身體自我保護的機制，若過度清潔，也就是頻繁地洗掉頭髮分泌的油脂，頭皮就會代償地分泌更多油脂，形成惡性循環。此時若減少使用洗髮精的次數，或選用較溫和的洗髮精，剛開始可能要承受頭髮的油膩感，但是久了之後，就會發現頭皮油膩狀況反而大為好轉。