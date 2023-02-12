嘴破是一年四季都容易出現的狀況，無論是破在舌頭、嘴唇或是咽喉都讓人苦不堪言，甚至影響食慾，要注意的是，民間流傳許多來路不明的偏方，可能導致情況加劇，不要隨意嘗試。對此，牙醫師黃文龍特別分享4大營養素，不僅能幫助口腔黏膜修復，還能減輕疼痛。

黃文龍在臉書粉專發文指出，在診間經常會碰到口腔潰瘍的病人，而口腔潰瘍就是大家俗稱的嘴破，如果不幸發作，除了求醫也可透過補充以下4種營養素舒緩症狀：

▍維生素B群：維生素B群能幫助口腔黏膜修復，減輕疼痛，常見的像是菠菜、鮭魚、雞蛋、牛奶、雞肉等食物都含有豐富的維生素B群。

▍維生素C：維生素C可幫助癒合及抗發炎，芭樂、奇異果等蔬果皆有豐富的維生素C。

▍鐵質：缺鐵是造成口腔潰瘍的原因之一，海鮮、深綠葉蔬菜、乾果、豆類等都含有豐富的鐵質。

▍鋅：鋅可增強免疫力並修復黏膜，像是南瓜子、燕麥片等食物都含有大量的鋅。