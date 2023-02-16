每個人都有自己的情緒引爆點，即使看起來脾氣再好的人，也難免會有失控的時候，《科技紫微網》運勢專欄分享12生肖的地雷區，其中生肖牛不可正面衝突和言語刺激、生肖兔不可否定他們做的事、生肖蛇不能在他們面前說空話、生肖猴則是不能打斷做事和說話，需特別注意。

▍生肖鼠

生肖鼠最討厭就是說話說一半，勾起他的興趣後，接著就沒有下文了，這樣會讓他們抓狂，然後就變成一顆炸彈，要是不把下文交代清楚，他們絕對不會放過你。

▍生肖牛

生肖牛的「牛脾氣」可不是浪得虛名的，所以，盡量不要和他們發生正面衝突，也不可故意用言語刺激，生肖牛被激怒時可是會不計後果的，到頭來倒霉的可能是自己。

▍生肖虎

生肖虎的地雷就是在眾人面前給他難堪，他們絕對不會允許這種傷自尊的事情發生，一旦有人在面前做了這件事情，這人可得小心了。

▍生肖兔

生肖兔親和力十足，給人感覺就是很好說話、脾氣很好，可是，當一味的否定他們做的事情時，可是會失去耐心的。

▍生肖龍

生肖龍很有個性，也相當自信，如想指揮他們做事情，就會踩到底線，生肖龍可接受別人有不同的意見，但不能接受別人指使。

▍生肖蛇

生肖蛇很務實，要是有人在他們面前說空話會很反感，與自己無關就算了，要是扯到他們頭上，肯定會不留情面地揭穿一切。

▍生肖馬

生肖馬最討厭就是別人說這個不行、那個不可以，這會讓他們很煩躁，甚至情緒失控。

▍生肖羊

生肖羊雖友善，卻有一顆玻璃心，要是在他們面前亂發脾氣，或開玩笑，生肖羊容易因此翻臉不認人，嚴重的話會爆粗口。

▍生肖猴

生肖猴做事專心，喜歡一氣呵成的感覺，所以一旦被人打斷就會煩躁，不管是打斷他們說話、或打斷做事，都會踩到雷區。

▍生肖雞

生肖雞最討厭別人在面前拼命炫耀，例如，秀恩愛、炫富等，所以當有好事要炫耀時，最好別當著生肖雞的面來表現，不然他們會默默累積仇恨值，直到爆發為止。

▍生肖狗

對於生肖狗來說，無論是當朋友還是戀人，都受不了會死纏爛打、或不乾脆的人，一根腸子通到底的他們，認為如不是同路人那就分道揚鑣。

▍生肖豬

生肖豬大多笑臉迎人，因此討厭看到別人用撲克臉對著自己，偶爾一兩次心情不好還可以理解，要是經常這樣外加態度差，生肖豬會忍不住血壓飆升。