下周日(19號)迎「雨水」，命理師邱彥龍點名運勢好轉的前6名依序是生肖兔、生肖龍、生肖虎、生肖猴、生肖牛、生肖鼠，其中第1名的生肖兔人氣大漲，努力終於有收穫，但需儘量多學習與幫助人，才可獲得財運機會，也特別提醒多理性思考，勿太感性。

▍第六名：生肖鼠

生肖鼠在「雨水」這段時間，有升官發財的機會，努力會被看見，因而受到長官和老闆的器重，讓事業名利雙收，若有機會被派出海外或出外學習、工作，都有助於往後再次提升的機會，可好好把握。

▍第五名：生肖牛

生肖牛在「雨水」這段時間，無法掌控的事情太多，但關關難過關關過，只要萬事準備好，以不變應萬變即可，會有許多工作接踵而來，朝著自己的心理預期運行，正所謂吸引力法則，在朋友圈中享有相當的名氣與人氣，事業便指日可待。

▍第四名：生肖猴

生肖猴在「雨水」這段時間，工作強度大非常忙碌，事業需要女貴人幫助，多溝通、多接觸，別慌張，穩住陣腳，即可心想事成。

▍第三名：生肖虎

生肖虎在「雨水」這段時間，有海外與異地貴人相助，幸運之神隨時相伴，雖然忙碌，但拓展神速，朋友圈會有所變化，名氣快速攀升，人氣顯赫，但也會有一筆突如其來的消費，需謹慎理財，以免財富來得快，去得也快。

▍第二名：生肖龍

生肖龍在「雨水」這段時間，有充分的權力，工作感到良好、舒適，事業上發揮的相當順手，記得多與有智慧之人溝通聊天，可增長許多知識，提升口才與行銷能力，但要注意行車安全與地板濕滑問題。

▍第一名：生肖兔

生肖兔在「雨水」這段時間，人氣大漲，努力終於有收穫，正、偏財都超旺，但需靠自己爭取，多結交貴人朋友，彼此就能相輔相成，另外健忘會影響財運與事業，儘量多學習與幫助人，才可獲得財運機會，學得越精、越熟練，事業才能更上一層樓，多理性思考，不要太感性，會無往不利。