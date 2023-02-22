節氣已進入春季，《靈甲網》運勢專欄指出，雙魚座、獅子座、摩羯座、射手座、金牛座在2023年運勢逐步好轉，其中獅子座即便在家睡覺都有好事降臨，如在這段時間去投資理財，將會獲得好的表現，但過程中需保持低調，避免樹大招風。

▍雙魚座

雙魚座在2023年看似平凡，但實際上他們很有實力和個性，在事業上堅持不懈的努力，可獲得老闆的重用，進而升職加薪。另外財運也將到達人生的頂峰，近期可明顯感受到上升的趨勢，這時的雙魚座更要抓緊機會繼續努力、乘勢追擊。

▍獅子座

獅子座在2023年即便在家中睡覺都有好事降臨，對他們來說簡直就是天上掉下來的禮物，如在這段時間去投資理財，將會獲得好的表現，使存款明顯增加，但獅子座在追求財運的過程中，需保持低調，避免樹大招風，穩步發展。

▍摩羯座

摩羯座在2023年運勢超旺，他們天生思路清晰，工作能力強，可得到貴人幫助，在事業上便能順風順水，職務也會有所提升。在錢財方面，摩羯座一定要爭取把握，只有經過自己的努力打拚，才有機會實現財富自由。

▍射手座

射手座在2023年運勢發展值得期待，只要自己能努力成長，再加上家人的幫助和支援下，在財運上可看到明顯的轉機。在工作方面遇事情不要急於求成，需多找些方法來獲得經驗促進成功。射手座天生努力，不輕易放棄，所以今年會迎來好運，邁向人生巔峰，在這段期間，結交的朋友有可能成為貴人，幫助他們賺取更多財富。

▍金牛座

金牛座做事有主見，又肯吃苦，對生活充滿熱情，每一段人生都累積了寶貴的經驗，加上先前的人脈能在今年提供很大的幫助，在事業上將被主管委以重任，能順利完成每一份工作，獲得長官的賞識，升職加薪都不是夢。