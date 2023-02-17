全球衛星定位（GPS）荷蘭製造商Tom Tom日前公布全球最塞車城市排行榜，倫敦是全球最壅塞的城市，台中市則是台灣最慢的城市，平均每10公里開車要花24分40秒，平均時速約22公里。台中市政府交通局17日針對此回應表示，從該公司統計資料也間接顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯了台中捷運興建的必要性。

TomTom利用GPS資料運算結果指出，台灣最慢的城市為台中，平均每10公里開車要花上24分40秒，時速不到25公里，再來則分別是高雄、台北、台南和桃園。

交通局表示，Tom Tom發佈的全球交通塞車指數調查報告指標，主要來自使用該公司導航軟體的車輛行駛於台中市所有道路（含高快速公路）的數據分析而來，從該公司統計資料也間接顯示台中地區蓬勃發展，吸引大量車流而衍生塞車問題，更凸顯了台中捷運興建的必要性。

交通局指出，觀察台中過去一年交通狀況，隨疫情逐步趨緩，主要幹道及各觀光景點車流量也回到疫情前水準，加上近年多項重大交通建設陸續動工，如國4豐潭段、國1銜接台74等，周邊道路因工程影響常發生車多壅堵情形。對此，交通局會將該公司調查統計資料作為台中市交通治理參考，並持續推動捷運建設，改善交通問題。