9m88近來推出新單曲〈若我告訴你其實我愛的只是你〉。日前拍攝單曲宣傳照，在封面上更露出美背示人，「前後」春光乍現十分性感，她展現擁抱自己的姿態呼應對於歌詞體會到「要用力擁抱自己的價值」的意義，只見她僅以一條絲綢布料裹身、露出香肩，相當吸睛。

她起初以「擁抱真實的自己」概念來呈現視覺，因此無論露背、露肩都是從赤裸為出發點去拍攝，9m88透露，原本想要一絲不掛，僅以雙手抱胸在鏡頭前擺拍，後來發現尺度太大而作罷，「這首歌比較像在『自我喊話』，很誠實地面對自己、看清自己，並說出自己心裡想說的話，其實很不容易，因此決定用看著霧霧的鏡面照鏡子來呈現。」

9m88邀來好友YELLOW黃宣在新歌中擔任和聲，她重新詮釋16年前張雨生的經典歌曲，將參與3月11、12日於北流舉辦「我期待 張雨生演唱會 致敬25」演唱會，正忙籌備演唱會練唱，預告接下來籌備個人的大型專場，承諾：「今年絕對會辦一場大的（個唱），說到做到。」