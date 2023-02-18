上任僅18天的行政院前發言人陳宗彥，被控疑似接受業者性招待，陳宗彥先痛斥爆料，隨後提出辭呈。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉18日就表示，「陳宗彥讓這件事情掀起高潮，就是他的辭職，他的辭職導致法務部開始調查」，引發討論。

陳宗彥17日遭到民眾黨立委陳琬惠踢爆，他在當台南市府新聞處長期間，疑似捲入性招待相關事件當中。也傳出他和酒店業者王孝瑋涉犯《貪汙治罪條例》遭到台南地檢署偵辦，事後竟簽結不了了之。而台北市議員徐巧芯18日凌晨也在直播上念出檢方監聽譯文，立委邱顯智更指出，他們也接到相關資料，爆料者丟了就跑。

邱顯智直言，本次爆料可謂前所未見，監聽譯文是少數掌有閱卷權的人才能接觸，這份資料為何在11年後卻被拿出來爆料。對此，吳子嘉18日也在網路節目《董事長開講》中表示，「監聽譯文不可能在妨害風化的卷宗裡面，當時一定有登記，是哪個檢察官調這個卷，因為這個卷不是任何人可以調的，是要負責任的，表示有人想拚喔，要跟他拚了」。

而台灣高檢署18日表示，高檢署與台南高分檢署組成調查小組調查，已赴南檢調取本案卷宗及簿冊，初步認為當年南檢於該案處置尚無違失，南檢沒有吃案包庇情事，是依法簽結，是因媒體報導所附的分案簽呈影本不完整，導致各界誤解；至於外界質疑該案有未查明的貪瀆情形，南檢也已另分他字案重啟調查。

吳子嘉也直呼，「當檢察官上簽要調查陳宗彥的《貪汙治罪條例》跟收賄案的時候，這個檢察官簽完之後，四個月就換了另一個檢察官簽辦」，吳子嘉接著說，這個檢察官簽辦之後，就變成內部行政簽結，結果今天法務部告訴我們「沒事情」，居然敢跟大家講說「查完了，程序完全合法，沒有問題，這要不要臉啊？」