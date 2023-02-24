美國總統拜登近日被傳驚吐「毀滅台灣計畫」，引發國內民眾炸鍋熱議。前立委郭正亮23日在《新聞大白話》節目表示，難以想像拜登會講出毀滅台灣這種詞，可是美國一定有各種方案，就好像夏威夷最近正在開一個研討會叫「台灣淪陷後的世界」，超前準備討論該怎麼辦。就像冷戰時美蘇雙方也有互相摧毀的計畫，要想定最糟糕的狀況然後做出備案。若把毀台計畫理解為有沒有最壞狀況想定，就比較沒有那樣大的情緒。

「那第二個爭議的部分是，拜登有沒有講？我是難以想像拜登會講出毀滅台灣這種詞啦！」郭正亮強調，所以可能嘉蘭尼克森在誇大那個說法，說拜登就講了什麼什麼之類的。可是美國一定是有各種方案，就好像夏威夷他們最近正在開一個研討會，叫「台灣淪陷後的世界」，美國現在也超前準備，在討論這個話題！說萬一台灣淪陷，叫「the world after Taiwan's fall」，「我也拿到了那個研討會的資料啊！」

郭正亮說，很多都是親台灣的學者，有的是說，如果這樣的話，日本怎麼辦？菲律賓怎麼辦？歐洲怎麼辦？美國怎麼辦？所以這個就是美國人的習慣做事的方法，就是他會有超前準備，討論該怎麼辦。早年美蘇在冷戰對抗的時候，美國也有「摧毀蘇聯計畫」，然後蘇聯也有「摧毀美國計畫」，就是萬一到用核彈的時候，那我要先打哪裡？所以你就在《世界末日》那個電影裡面，看到人家去炸黃石公園，這就是蘇聯的計畫。

主持人錢子說，他們要想定一些最糟糕的狀況，然後做出備案。郭正亮直言，所以要說這是毀台，如果把它理解為，有沒有最壞狀況想定？這樣就比較沒有那樣大的情緒，不然聽到毀台你當然很生氣！