台中商業銀行后里分行機警通報，員警即時到場協助，成功阻詐保住楊女血汗錢。(警方提供)

台中商業銀行后里分行機警通報，員警即時到場協助，成功阻詐保住楊女血汗錢。(警方提供)

台中市后里區49歲的楊姓女子，透過LINE加入好友認識一名seewie男姓友人，該男子向她介紹股票投資，低風險、高獲利等，引導楊女到不明網站註冊，進而引導楊女到銀行設定約定帳戶，要求她匯款5萬元到指定帳戶。所幸行員機警通報及員警即時到場協助，成功阻詐保住血汗錢。

警方指出，楊女剛開始不疑對方，便信從指示到銀行申請約定轉帳並辦理匯款， 大甲警分局義里派出所員警日前接獲台中商業銀行后里分行通報，稱有民眾疑遭詐騙；員警呂孟芯、何秩騰立即趕往現場查處。員警並耐心向楊女舉例說明，楊女才驚覺可能遭到詐騙即時放棄匯款，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套。

警方表示，詐騙集團看準民眾使用網路投資、購物及交友頻率增加，廣布細胞在各大社交平台，趁隙騙取民眾荷包，然而在警民合作下，屢屢阻止詐騙案成功。

大甲警分局長謝建國說，警方為落實防詐騙宣導，保住民眾苦心積蓄，成立「阻詐防線」，充分展現警民合作共同打擊犯罪的決心；鑒於「猜猜我是誰」、「假投資」、「交友」躍為目前民眾遭詐騙手法前三名，呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術。

大甲警分局強調，警方在打擊詐欺集團持續加強力道不手軟，也不放鬆，民眾如果接到不明來電時，千萬不要聽信指示前往金融機構提（匯）款、交付提款卡，以免誤入詐騙集團陷阱，應遵循「一聽二掛三查證」，或撥打「165防詐專線」或「110報案專線」查證以防止遭騙。