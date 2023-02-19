為了延續西洋情人節甜蜜氛圍，新北市經發局將推出「彩色情人節」系列活動，以白色情人節和黑色情人節為題，在府中商圈營造戀愛地標，即日起至2月21日止，將募集特色商家一起參與「彩色情人節HUG市集」，活絡地方發展，每場次將各招募32個攤位，共創情人節商機。

經發局長何怡明表示，新北市府近年積極推動「府中雙城」計畫，府中廣場預計今年底啟用，除了有更流暢的行人空間，還有更大的空間迴廊，市府今年策畫在剛完工的府中廣場舉行「彩色情人節」市集活動，希望藉由市集和節慶活動，讓民眾感受不同的府中樣貌，同時逛商圈和古蹟，既能提升店家曝光度，也能帶動商圈發展，預計整體可增加2成以上商機。

經發局指出，市府將在3月11日至12日、4月15日至16日在板橋府中廣場舉辦「白色情人節」、「黑色情人節」主題市集，活動為期2周，市集將依商品獨特色、廠商代表性、活動參與度及攤位佈置、過往攤位實績為評選標準，各選出32組店家，業者可採電子表單、紙本親送或郵寄等方式擇一報名，詳情可至經發局官網查詢（https://reurl.cc/MRvpAp），亦可諮詢專線（02）2958－0011分機223沈小姐。

另外，除了府中「彩色情人節」活動市集，新莊宏匯廣場3月25日至36日將辦理「2023新北愛幸福市集」，匯集各式結婚商品，像是婚紗、攝影、首飾、西服、喜餅，讓有意結婚的新人一次買齊所需。