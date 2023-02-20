中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，經評估國內外疫情趨勢及國內醫療與公衛量能，自3月1日起停止提供入境人員及確診者密切接觸者家用抗原快篩試劑，民眾如有快篩試劑需求，可至各通路，如藥局或有販售快篩試劑之超商或零售通路，自行購買。

指揮中心說明，現行快篩試劑發放為入境人員可於入境時自行領取1劑、確診者之密切接觸者由衛生局提供1劑家用抗原快篩試劑。考量近期全球及本土疫情趨緩，自主防疫篩檢時機已調整為自主防疫對象(包含入境人員以及確診者之密切接觸者)於出現症狀時使用快篩試劑篩檢，並於自主防疫地點休息；針對入境時有症狀者，可於機場港埠洽疾管署檢疫人員，於必要時進行採檢，無症狀者則返回自主防疫地點進行７天自主防疫；且目前國內販售家用快篩試劑通路普及，民眾購買便利，經綜合上述評估，將自3月1日起，停止提供入境人員及確診者之密切接觸者公費家用抗原快篩試劑，其中入境人員以航班表定抵臺時間為準，確診者之密切接觸者則以確診者隔離起始日為準。

入境檢疫措施鬆綁。(指揮中心提供)

指揮中心表示，雖然國內COVID-19疫情趨緩，但社區中仍有病毒傳播風險，且目前仍處於呼吸道病毒流行季節，請民眾仍應遵守相關防疫規範，維持個人防疫好習慣，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，亦請民眾踴躍接種COVID-19疫苗，提升自我及群體免疫力，保護自己也保護他人。