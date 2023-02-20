吃味精，對身體健康有實質影響嗎？醫師指出，味精本身由天然食材提煉而成，就算對味精敬謝不敏，也會在吃其他原型食物時，攝取到味精；至於吃了有加味精的食物後，容易感到口渴，醫師也做出解釋。

外科醫師江坤俊在臉書粉專表示，味精的全名為「麩胺酸鈉」，廣泛應用在許多東西上；而它本身是從天然食材被提煉而成的。大家之所以對味精反感，主要是因為吃完東西後，易感覺口渴。

江坤俊解釋，因裡頭含有鈉，換言之，跟食鹽一樣；鹽本身含鹹味，調味時不會加太多，味精的反應是鮮味，為了讓湯好喝一點，不知不覺就加多了。曾有一種「中國餐館症候群」，外國人每次吃完中華料理就感覺不舒服，認為是因為味精的關係，導致味精被誤會。

江坤俊強調，味精並沒有那麼大的壞處，至於味精會不會致癌？美國、歐盟都認定它僅是一般食品，並不會致癌。要說不健康，煮湯的高湯塊若成分不夠單純，或沒有明顯標示，有可能比味精更不安全。