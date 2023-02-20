美式賣場好市多提供優惠商品吸引不少民眾加入會員，不過許多人抱怨，台灣好市多只能使用好市多聯名卡結帳，讓他們覺得不甚合理。近日有網友詢問好市多客服，發現全球只有台灣存在此規定，且就算用其他國家會員卡進入賣場，結帳時也不能使用其他國家信用卡，消息曝光後讓網友們直呼「就是吃定台灣盤子」！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，台灣好市多只能用好市多聯名卡結帳，不能使用其他信用卡結帳，為此他特別洽詢客服，專員查詢後表示，全世界只有台灣有限定用聯名卡結帳，而且這麼做「美國總部應該是知情的」；韓國好市多雖然也有推出現代聯名卡，但允許會員使用其他VISA信用卡結帳。另外民眾若持美國好市多會員卡進入賣場，結帳時還是不能使用美國信用卡進行結帳。

原PO提到，客服跟他電話聯絡時，說明台灣好市多跟銀行合作推出聯名卡，才能給台灣會員更多回饋，也就是賣場內刷卡消費滿100元，累積1元多利金，賣場外一般消費刷卡滿200元，累積1元多利金。不過原PO質疑，現在很多信用卡都有1%回饋，全世界包括大陸的好市多結帳都可以用別的信用卡，就只有台灣不行，「為什麼對台灣的會員有這種差別待遇？」客服回應無法回答，只能把這個問題回報高層。

對此，網友們紛紛回應，「就是吃定台灣盤子…日本Costco好到不行，都是那句話，沒有比較，沒有傷害」、「台灣盤子之光」、「日本只要是master卡都可以，但國泰的聯名卡visa有刷得過」；但也有會員指出，自己去年持美國會員聯名信用卡進入台灣好市多時，可以刷卡結帳。