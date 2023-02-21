離2024年總統大選越來越近，民進黨目前最有可能派出副總統賴清德出馬角逐，而國民黨方面，現以新北市長侯友宜聲勢最高。但綠營針對侯有意出馬一事，也屢屢提出「落跑說」。而Youtube頻道《桃園孫先生》20日就針對此事，發起網路民調，結果相當驚人。

截至20日晚間11點20分，共有9806人參與本次投票。針對「有人認為侯友宜選總統算落跑，有人認為不算落跑」題目，有高達78%的網友認為，「侯友宜選總統不算落跑。」、覺得「侯友宜選總統算落跑」的人僅僅只有18%、持「沒意見」的民眾約占3%、有「其他意見」的人約為1%。

對於此一主題，網友留言「侯友宜為中華民國台灣奉獻 40 年，從基層員警一路做到警官，投入政治，擔任新北市副市長、市長長達 13 年，政績卓著，全民有目共睹，有強大的民意基礎，選總統眾望所歸」、「綠能落跑，其他不能，誰說了算？」、「他已經是第二任了，否則又給民進黨就完蛋了」。

另資深媒體人吳子嘉19日在《董事長開講》也提到，有居心叵測的人說，國民黨出現落跑潮，且這個汙點會影響到侯友宜。然而他為此做了一個民調，發現近7成的人都認為侯友宜不算落跑。與《桃園孫先生》發起的投票結果，差距不算太大。