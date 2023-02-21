知名網路漫畫家情侶「賴賴&織織」，近日女方被網友發現取消對方追蹤、刪除合照，因此傳出分手消息，對此，織織今（21日）發文證實「我跟賴賴在月初已經決定分手，回到朋友的關係」。

織織和賴賴認識20年，交往也已16年，不過今織織發文表示，「首先謝謝好友及讀者朋友們一直以來的關心，我跟賴賴在月初已經決定分手，，很感謝一起共同走過的時光，也再次謝謝讀者們的支持」，並強調雖然分開了，仍會以朋友的身份祝福彼此，各自安好。

賴賴和織織10幾歲時透過網路認識，進而交往成為情侶，織織更不顧家人反對，放棄在美國念大學，飛回台灣和賴賴同居，兩人從一開始的經濟拮据，到後來因為發在部落格上的漫畫，慢慢引發廣大迴響而走紅，成為人氣部落客，互相扶持16年，沒想到卻傳出分手，讓網友都感到震驚與惋惜。

「好訝異，但祝福你們~都要好好的」、「默默追了十幾年，希望妳們都能幸福好好的」、「雖然覺得不捨，但也恭喜你們各自有好的人生方向」。