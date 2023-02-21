台南永康一處國道1號的涵洞今（21）早發生一名機車騎士在穿過涵洞時遭闖紅燈的砂石車撞翻，騎士遭擊落在地，所幸沒遭輾過、仍有意識。（翻攝自臉書「爆料公社」）

台南永康一處國道1號涵洞今（21）早發生一名機車騎士在穿過涵洞時遭闖紅燈的砂石車撞翻，騎士遭擊落在地，所幸未遭輾過、仍有意識，驚悚事發畫面曝光，網友對此分為兩派，有人認為騎士穿過路口時未在停止線內停下注意車況，也有人認為砂石車闖紅燈須負全責。

有網友在臉書「爆料公社」分享事發畫面，當時該名機車騎士穿過涵洞後為一處路口，該路口為綠燈，騎士直接騎出涵洞，沒想到右方卻迎面而來一輛大貨車，所幸撞擊當下貨車只擦撞機車車頭，騎士遭擊落摔在地面、未遭輾過，隨後倒在地上尚有意識，肇事駕駛則下車查看狀況。

台南永康一處國道1號的涵洞今（21）早發生一名機車騎士在穿過涵洞時遭闖紅燈的砂石車撞翻，騎士遭擊落在地，所幸沒遭輾過、仍有意識。（翻攝自臉書「爆料公社」）

原PO分享影片說「出隧道請停看聽」；其他網友留言「機車有夠倒楣的，遇到闖紅燈的北七，都已經停了還被撞，那大車司機臉超紅，搞不好還酒駕」、「職業大車還這樣開，應該直接以故意殺人罪起訴」、「卡車闖紅燈，為何有些人要檢討被害者」、「紅綠燈乾脆廢掉好了反正都要停看聽」。

也有人認為機車騎士確實在出涵洞時應該先停下查看路況「衝這麼前面簡直不要命」、「機車唯一小小的問題就是沒有在停止線停下」、「不是出隧道的問題，是支線應該在停止線後停車再開，他停超過停止線」、「唉！現在的人出去隧道都沒有在看，這根本跟從巷子出來都是一樣沒有在看」。