騎士行經三峽老街附近市場，見到一名長腿辣妹便減速禮讓，網友卻開玩笑表示「大嬸的話，你一定不會讓」。

那一瞬間彷彿時間靜止下來！有名騎士行經新北市三峽老街附近的市場，看見前方有位剛購物完長腿辣妹，雙手拿著提袋要跨越雙黃線到對向騎樓，於是，騎士便減速禮讓先行，待長腿妹通過後，騎士在往前等待紅燈；對此，網友卻注意到停在前方的阿伯，表示「阿北也是沒有放過任何一秒耶」、「阿北一個眼神鎖爛」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段28秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於三峽老街附近一處市場，有騎士行經該路段時，前方有名穿著短群的長腿辣妹，購物完要跨越雙黃線到對向騎樓，騎士便減速慢行禮讓先行通過，待長腿妹通過後，便往前停等紅燈。

另外，也有網友發現長腿辣妹過馬路到對向騎樓後，前面的騎士阿伯不斷用眼神鎖定。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

影片一出，網友全笑翻，紛紛留言表示「那一瞬間彷彿時間靜止下來，只剩下行人在走動」、「阿北眼光很銳利」、「害我也想去市場」、「阿北也是沒有放過任何一秒耶」、「如果每個行人都長這樣就沒有行人地獄了」、「大嬸的話，你一定不會讓」、「前面阿北看腿看的合不攏嘴」、「阿北一個眼神鎖爛」、「前面的一直看餒」。