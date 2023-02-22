升息疑慮再起，在零售業業績及前景黯淡，加上美國數據顯示通膨熱度超乎預期，擔憂需要更長時間保持高利率來抑制通膨，地緣政治風險也來搗亂，美債殖利率漲至今年以來最高，周二美股四大指數重挫，創下今年以來最大單日跌幅，其中道瓊指數重挫近700點，與標普500、那指均跌超過2%，費半更跌逾3%，重量級科技股全軍覆沒。

周三台股ADR全黑，台積電、日月光ADR雙雙下跌2%以上，聯電ADR跌0.86%。周三台積電(2330)開在506元，早盤最低下跌11元至505元，市值面臨13兆元保衛戰。晶圓雙雄雙雙下跌逾2%，聯電(2303)重挫2.37%至49.4元，暫時失守50元關卡。鴻海(2317)、日月光投控(3711)、聯發科(2454)亦下滑約1%。

半導體、電子零件類指大跌近2%，跌幅最劇，玻陶、汽車、電子表現亦遜於大盤，跌幅超過1.5%。電子股成交比重下跌，5成占比岌岌可危。鋼鐵、金融也下跌超過0.5%。而觀光逆勢大漲近3%，長紅一枝獨秀，百貨、航運也紅潤表現。其中觀光股中的新天地(8940)、寒舍(2739)、夏都(2722)強悍漲停鎖住，雲品(2748)、晶華(2707)、王品(2727)也強漲半根漲停以上；航運的貨櫃、散裝帶頭衝，貨櫃三雄萬海(2615)、陽明(2609)上漲，然航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)跌幅居前。

個股方面，零壹(3029)去年獲利創歷史次高水準，基本面拉動股價寫下近11個月新高；大綜(3147)沾光美國半導體供應鏈聚落，今年營運可望繳出雙位數成長表現，盤中股價也一度寫近半年新高；祭出庫藏股的蔚華科(3055)同樣股價逆攻。

千金股方面，未能延續前一日熱絡表現，股王股后信驊(5274)、大立光(3008)雙雙下跌1%以上，僅亞德客-KY(1590)翻紅走強，力旺(3529)、創意(3443)、祥碩(5269)大跌3%以上，創意、祥碩暫時落在千元以下，千金股盤中縮水為五位。

興櫃最近交易火熱，飆漲的星宇航空(2646)因擬辦現增加上遭到處置，早盤跳水重挫20%，最低約來到32元；連帶興櫃航空業者台灣虎航(6757)股價也自高處回檔整理，一度跌7%，可謂航空股全數重挫。然興櫃「妖股」清潔用品大廠清淨海(7516)又漲到熔斷，周二僅交易13分鐘就熔斷，一度飆到最高8.8元，漲幅超過123%，周三開盤14分鐘漲逾8成，最高報14.2元，再度觸及熔斷，完全無視櫃買中心將列線上監視股票。

市場等待聯準會公布上次會議紀要，中信投顧指出，因盤勢陷入膠著，難見扭轉拉抬效果，而台積電延續收斂年線乖離慣性未見止跌，資金轉向以小股本、中低價股拉抬輪動為主，亦透露目前市場心態重守輕攻偏向觀望，操作延續短打策略搭配技術指標低檔，選股上仍圍繞AI、疫後解封、政策扶植的風電、國防及車用電子相關。

群益投顧也表示，大盤整理區間持續收斂，守住月線有機會緩推碰前高15670點，但量能未擴增及台積電等權值股休息，較容易出現假突破。權值、高價股休憩，仍有利於中小型股的接棒輪動。操作選股上，2月底到3月上旬營收公布期間，仍可以期待投機行情，短打敢於表態創高或挑戰前高的中小型股和高價股。