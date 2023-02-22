中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增1萬6145例本土新冠肺炎個案及339例境外移入；另確診個案中新增64例死亡。指揮中心表示，今日新增的病例數較上周三同期1萬9505例少3360例，減少約17.2%。指揮中心發言人羅一鈞預估，下周一有望跌破萬例，約落在9500到1萬例之間。

本土疫情持續下降，連續19天新增個案數較上周同期減少。醫師沈政男指出，下周一必定會跌破萬例，否則就是疫情有了變化。羅一鈞回應，最近幾天新增個案數較上周降幅約17到18％，如持續此下降趨勢，加上228連假可能有延遲通報情形，預估下周一個案數約在9500到1萬例之間。

指揮中心指出，昨日疫苗總共接種1萬8615人次，其中莫德納次世代疫苗接種1萬5189劑。

指揮中心表示，今日新增之1萬6145例本土病例，為7,519例男性、8,598例女性、28例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,168例)，桃園市(1,962例)，高雄市(1,916例)，臺中市(1,770例)，臺北市(1,432例)，臺南市(1,395例)，彰化縣(712例)，新竹縣(513例)，屏東縣(456例)，新竹市(403例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(365例)，宜蘭縣(356例)，基隆市(311例)，南投縣(235例)，嘉義縣(233例)，花蓮縣(207例)，嘉義市(142例)，臺東縣(119例)，金門縣(34例)，澎湖縣(34例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增64例本土病例死亡個案，為42例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月15日至今(2023)年2月19日，死亡日期介於去年9月25日至2月19日。

指揮中心說明，今日新增339例境外移入個案中，為148例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月22日至2月21日。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,970,937例確診、17,672例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。