寶島羽球一姐戴資穎透過日復一日辛苦訓練，以出色手法成為羽球場上的魔術師，她的私藏訓練之一，就是透過帶點趣味的方式，來讓訓練不會太枯燥乏味，其中一個就是三對三，她也曾在印尼羽球女雙名將波莉的退休儀時中，打了三對三表演賽，現在她的贊助商Red Bull將其運動生活延展出羽球趣味競賽，打造成新型態的羽球賽事「Red Bull鬥拍」，將展開北、中、南巡迴預賽，最終決賽優勝隊伍於4月8日登上戴資穎家鄉舞台高雄衛武營，與小戴來場「鬥拍」。

羽球是全世界最快的球拍運動，而一顆羽球、一張網、6支球拍的「三對三」對決，是最能展現羽球好手敏捷與團隊合作的玩法，也是Red Bull運動員戴資穎平常訓練時的調劑與日常，Red Bull將此打造成新型態賽事「Red Bull鬥拍」，邀請更多人來體驗鬥拍樂趣，戴資穎表示：「對我來說，『鬥拍』不只能訓練反應速度與疾速手感，更重要的是它可以有更多的來回與刺激性，這是單雙打做不到的事情。」

戴資穎更補充道：「希望大家能跳脫正規比賽的單雙打限制，一起來嘗試更刺激的『鬥拍』，讓羽球更好玩！」

知名YouTuber蔡哥受邀與戴資穎組隊打球，蔡哥難掩興奮又緊張的情緒，說道：「我會好好練球，不要成為小戴的負擔。」另一名隊友則是VICTOR球星、小戴的學弟郭冠麟，年僅19歲的郭冠麟，去年底奪下世界青年羽球錦標賽男單冠軍，是寶島羽壇備受期待的潛力新秀，球迷想看看這三位之間默契如何，千萬別錯過Red Bull鬥拍的總決賽。

Red Bull鬥拍將於3月4日到18日於全台北、中、南巡迴3場邀請制預賽，各區冠軍將晉級4月8日總決賽，最終勝利隊伍將能與戴資穎的隊伍一較高下，決賽當天球迷除能見識到小戴揮拍打三對三的英姿之外，現場還邀請到扯鈴世界冠軍「扯鈴至尊」趙志翰、Red Bull 3 Style台灣冠軍DJ DINPEI、以及世界級街舞團體IP LOCKER表演，讓現場不只是場羽球賽，更像是同歡派對。

「Red Bull鬥拍」最終將由戴資穎（見圖）聯手YouTuber蔡哥、國內羽球男單新希望郭冠麟迎戰冠軍隊伍。（Red Bull提供）

VICTOR球星、戴資穎學弟郭冠麟也是小戴這次參賽Red Bull鬥拍的隊友。（VICTOR提供）